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  3. Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlar soluğu meydanlarda aldı.

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlar soluğu meydanlarda aldı. Sokak ortasında oynayanlar da dikkat çekti.

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyan Malkara ilçe halkı, saatler 00.00'ı gösterdiğinde sokağa akın etti. Araç ve yaya hareketliliği önceki haftalara göre değişmezken, vatandaşlar banka ATM'leri ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İnsanlar yanlış şeyler yapıyor

Hava almaya çıktığını ifade eden Mümin Çolak, "2 gündür evde sıkıldık. Hem hava alayım hem de ihtiyaç gereği için dışarıya çıktım. Bu virüs geçecek inşallah. Bence Allah'ın insanlara gönderdiği bir mikrop olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yanlış şeyler yapıyorlar ve bu yanlışların düzelmesi gerekir" diye konuştu.

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kaynak: İHA




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