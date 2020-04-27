Kısıtlama bitti alışveriş başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı. Dışarı çıkıp yürüyüş yaptılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak açık olan büfelerden alış veriş yapmaya başladı. Taksi şoförleri de plaka uygulamasına kaldığı yerden devam ederek çalışmaya başladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamadan memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise," Kısıtlama bitti devletimizin verdiği kurallara uyuyoruz. Korona virüsünden korktuğumuzdan değil annemiz babamız var evde onlara ve komşularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden kısıtlama bitti eksiklerimizi alıp evimize gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA