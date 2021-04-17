Kısıtlama denetimlerine takıldılar! Trafik uygulamasındaki araçtan uyuşturucu çıktı

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yabancı plakalı bir aracı ekipler durdurdu. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıkınca araç içerisinde detaylı arama yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE İÇİMİNDE KULLANILAN APARATLAR BULUNDU

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar yakalandı. Gürcistan plakalı RZ 081 HY plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü Cemal Can Y. araç içerisinde çıkan ürünlerin kendisine ait olmadığını, aracı emanet aldığını çıkanların araç sahibinin olabileceğini belirterek uyuşturucu madde ve aparatların kendisine ait olmadığını dile getirdi. Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Ceylan S. bölgeye gelen ekipler tarafından üst araması yapıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Cemal Can Y.'nin ehliyetsiz olduğu ve kısıtlamada izninin olmadığı belirlendi. Şahsa ve yanında yolcu olarak bulunan Ceylan S.'ye toplamda 13 bin 103 lira para cezası kesildi.

Öte yandan araç sahibi Osman G. bölgeye gelerek aracını alıp gitmek istedi. Yapılan kontrollerde aracın ülke dışına çıkması gerektiği, fakat çıkartılmadığı tespit edildi. Araç sahibi Osman G. aracının bağlanmaması için dil döktüyse de başarılı olmadı. Trafik ekipleri yabancı plakalı araç sürücüsüne "Sorumluluklarını yerine getiremeyeceksen Türk plakalı araca bineceksin" diyerek sürücünün dil dökmemesini belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı