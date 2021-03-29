Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

Normalleşme süreci öncesi 56 saat olarak uygulanan, sürecin başlamasıyla birlikte 32 saat olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 27 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte ise işlerine gitmek için kendi arabalarıyla yola çıkan vatandaşların yanı sıra toplu taşıma kullanan vatandaşlar insan hareketliliği oluşturdu.

YOĞUN TRAFİK, İBB VERİLERİNE YANSIDI

Cevizlibağ mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar yükseldi.