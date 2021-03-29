Seda Sayan'ın paylaşımındaki değişimi olay yarattı!Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!Dünyaca ünlü isim Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisine katıldı, "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" diye sorduTürkiye'de bir ilk: Artık sosyal medya fenomenliği diplomalı olacak!Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TLMüge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEndonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı29 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

İstanbul'da koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle 32 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 62'yi aştı.

Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

Normalleşme süreci öncesi 56 saat olarak uygulanan, sürecin başlamasıyla birlikte 32 saat olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da  27 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması,  Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

 

Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte ise işlerine gitmek için kendi arabalarıyla yola çıkan vatandaşların yanı sıra toplu taşıma kullanan vatandaşlar insan hareketliliği oluşturdu.  

YOĞUN TRAFİK, İBB VERİLERİNE YANSIDI

Cevizlibağ mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar yükseldi.

Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti Kısıtlama kalktı, İstanbullu yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi geçti

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT