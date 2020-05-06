Kısıtlama kapsamındaki iki gencin sokakta bıçaklı kavgası: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan iki gencin boş bir arsada tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Muhammet Cihat Ş. tarafından bıçakla yaralanan Mustafa D. ağır yaralanırken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 226 Sokak'taki boş arsada meydana geldi. Mustafa D. ile Muhammet Cihat Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet Cihat Ş., yanındaki bıçakla Mustafa D.'yi karnından yaraladı. Mustafa D. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet Cihat Ş. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Mustafa D. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Cihat Ş. polis ekiplerinca yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Mustafa D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA