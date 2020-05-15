Kısıtlama öncesi şehri terk etmek isteyenler, il sınırından geri çevrildi

ANKARA'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala, Ankara- Kırıkkale il sınırında uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama hükümlerinin uygulanmadığı şehirlere gitmek isteyen pek çok kişi, izin belgeleri olmadığı için il sınırından geri gönderildi.

Ankara'nın da dahil olduğu 15 li kapsayan sokağa çıkma yasağı saat 00.00'da başlayacak. Yasağa saatler kala, Ankara'da yaşayan vatandaşlardan birçoğu bu uygulamanın yapılmadığı illere geçmek için yola çıktı. Elmadağ ilçesinde akşam saatlerinde Kırıkkale'ye yoğun bir araç geçişi oldu. Hafta sonunu Kırıkkale'de geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, Kırıkkale il sınırında görev yapan polis ve jandarma ekiplerince durduruldu. Polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçta sürücü ve yolcuların belge kontrollerini yaptı. İzin belgesi olmayan pek çok kişi, şehre alınmayarak Ankara'ya geri gönderildi.

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Kaynak: DHA