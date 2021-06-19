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  3. Kısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı

Kısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı

Bursa'da kısıtlama kurallarını ihlal ederek bir eğlence mekanında toplanıp, kuralları ihlal eden 26 kişiye ceza yağdı.

Kısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı

Bursa'da kısıtlama saatinde skandal görüntüler oluştu. Kuralları ihlal edip eğlence mekanında toplananlara ceza yağdı.

PANDEMİ TEDBİRLERİNİ İHLAL ETTİLER

Polis ekipleri pandemi denetimlerine devam ediyor. Polis ekiplerinin kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor. Eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı

81 BİN 900 LİRA CEZA

Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdıKısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı

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