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  3. Kısıtlama saatleri değişince Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kısıtlama saatleri değişince Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Sakarya'da Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kısıtlama saatleri değişince Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00'dan 19.00'a alındı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin değiştiğini açıkladı.

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"SAKARYA'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI"

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00'dan 19.00'a alındı. Bu doğrultuda bugün ilki uygulanan kısıtlama kapsamında korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, denetimler sıklaştırıldı. Şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışlarında denetimleri gerçekleştiren polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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