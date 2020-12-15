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  3. Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!

Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!

Sokağa çıkma yasağında İspanya'da kuralları ihlal eden iki kadın bikinilerini giyinip bir süs havuzunun içinde dans etti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından yapılan incelemeler sonucunda bulunan kadınlara gözaltına alınıp idari para cezası uygulandı. Eğlendikleri o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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15 Aralık 2020 Salı 09:35
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