Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Sokağa çıkma yasağında İspanya'da kuralları ihlal eden iki kadın bikinilerini giyinip bir süs havuzunun içinde dans etti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından yapılan incelemeler sonucunda bulunan kadınlara gözaltına alınıp idari para cezası uygulandı. Eğlendikleri o anlar ise kameralara böyle yansıdı.
Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' dizisiyle ilgili yorumu takipçilerini ikiye böldü!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız fobisini yenebilecek mi?
Koronayı yenen Yılmaz Vural gözyaşlarıyla taburcu oldu!
Çağdaş Atan'a basın toplantısında sıra dışı protesto!
15 Aralık 2020 Salı 09:35
Benzer Videolar