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  3. Kısıtlamada marketlere yeni yasak: Gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa izin verilmeyecek

Kısıtlamada marketlere yeni yasak: Gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa izin verilmeyecek

Eskişehir’de bugünden itibaren marketlerde temizlik ve gıda haricindeki inşaat malzemesi, tekstil, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerin satışına kısıtlama getirildiği.

Kısıtlamada marketlere yeni yasak: Gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa izin verilmeyecek

Ülke genelinde tam kapanmanın uygulandığı günlerde il bazlı kararlar alınmaya devam ediliyor.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantı sonrası alınan yeni kararı açıkladı.

Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kurul kararında, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya,  elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi” ifadelerine yer verildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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