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Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası

Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında neredeyse yurttaki tüm kentlerin kırmızıya bürünmesinin ardından alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Pozitif vaka sayısı listesinin en üst sıralarında yer alan İstanbul'un risk haritası yeşile döndü. İşte ilçelere göre İStanbul koronavirüs haritası...

Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası 1141

Saplık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan kentlerin ilçelere göre risk haritasında, kısıtlama kararlarından önce çok az sayıda yeşil alan bulunurken alınan tedbirlerin ardından haritalar birere birer yeşile döndü. Aşılamaya da geçilmesiyle vatandaşlarda umut kaynakları artarken pozitif vaka sayıları en yüksek il olan İstanbul'un risk haritası da görenleri sevindirdi. İşte ilçelere göre İstanbul risk haritası...