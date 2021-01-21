Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası

Saplık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan kentlerin ilçelere göre risk haritasında, kısıtlama kararlarından önce çok az sayıda yeşil alan bulunurken alınan tedbirlerin ardından haritalar birere birer yeşile döndü. Aşılamaya da geçilmesiyle vatandaşlarda umut kaynakları artarken pozitif vaka sayıları en yüksek il olan İstanbul'un risk haritası da görenleri sevindirdi. İşte ilçelere göre İstanbul risk haritası...