Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası
Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası
Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında neredeyse yurttaki tüm kentlerin kırmızıya bürünmesinin ardından alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Pozitif vaka sayısı listesinin en üst sıralarında yer alan İstanbul'un risk haritası yeşile döndü. İşte ilçelere göre İStanbul koronavirüs haritası...