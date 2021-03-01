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  3. Kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

1 Mart'ta illerde pozitif vaka sayılarına göre kararlaştırılacak kademeli normalleşme süreci, tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı ardından verilecek kısıtlama kararlarına ilişkin olarak tüm gözler bu toplantıya çevrildi.

Kademeli normalleşme hangi illerde başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Tüm bu soruların cevap bulacağı Kabine Toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. 65 yaş üstü ksııtlamaları ve liselerde yüz  yüze sınav yapılıp yapılmayacağının da belli olacağı beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. 

Yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi döneminde, ülkemizde artık yerinde karar dönemi başlıyor. İllere göre, pozitif vaka sayısı ve bu sayıların oransal verilerine göre uygulanması gereken kademeli normalleşmenin detayları, son durum kapsamında her ile göre ayrı ayrı değerlendirilerek farklı kararlar alınacak. İşte toplantının ana gündem konuları ve kabineden çıkması beklenen kararlar:

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

Oransal vaka haritası kapsamında, illerdeki risk durumuna göre kısıtlamalar esnetilecek veya sıkılaştırılacak. 

Oransal vaka haritası verilerinin kullanıldığı tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterilecek.

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

  • Restoran, kafe ve lokantalar açılacak mı? Açılan illerde, işletmelerde hangi kurallar geçerli olacak?
  • Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak? Kaçıncı sınıf öğrencilerini kapsayacak?
  • Yüz yüze sınav yapılacak mı? 
  • Çin'den sevkiyatı beklenen CoronaVac aşısı ve Almanya'dan sipariş edilen BioNTech\Pfizer aşısının tedariği ne zaman sağlanacak? 

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

  • Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Aşılamada hangi süreçteyiz?
  • Risk grubundaki 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? 
  • Cuma günü 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'e dek geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnetilecek mi?

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı ardından belli olacak bu kararlarda her ilin yönetimi, vaka sayılarına göre belirleme yapacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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