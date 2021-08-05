Kurban Bayramı sonrası koronavirüs vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. 20 bin üzerinde seyreden vaka sayıları korku yaratırken vefat sayıları da ürkütüyor. 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kabine toplantısının ileri tarihe alınmasıyla toplantının 9 Ağustos tarihinde olacağı bekleniyor. Kararları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak. Peki, Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?, açıklama geldi mi?

KISITLAMALAR VE YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’da vaka sayısı 5 bin 288 iken , 31 Temmuz itibarıyla bu sayı 22 bin 332’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirileceği beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, salgındaki son durum ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tedbirler gözden geçirilecek.

Toplantıda, aşılama çalışmalarının daha hızlı gerçekleşmesi ve aşılanan nüfusta artış gözlemlenebilmesi için Bilim Kurulu’nun sunduğu öneriler değerlendirecek. Buna göre maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların katılamaması önerisi de değerlendirilecek.