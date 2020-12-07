Kısıtlamalara uygun tarife ile fuhuş yaptılar! 16 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Sancaktepe, Pendik ve Maltepe'de belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 5'i Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Adreslerde müşteri olarak bulunan 9 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adreste yapılan aramada 63 bin lira ile 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ÖZEL TARİFE UYGULAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere uygun tarife uyguladıkları öğrenildi. Şüphelilerin fuhşa zorladıkları kadınları 21:00 ile 05:00 saatleri arasında müşterilere gönderdikleri belirlendi.

Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.