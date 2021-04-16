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Kısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andı

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması sonucu, annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi. Belediye görevlilerinin yardımıyla görüntülü ulaştığı annesinin mezarında dua etti.

Kısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andı

İzmir'de yaşayan ev hanımı Hanife Kaya, 5 yıl önce hayatını kaybeden annesinin Antalya'daki mezarına ölüm yıl dönümünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle gelemedi. Seyahat engeline takılan Kaya, Konyaaltı Belediyesi Halk Masa'ya müracaat etti. Hanife Kaya'nın, annesinin mezarını cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüp, dua etmek istediği yönündeki talebi belediye ekiplerince olumlu karşılandı.

Konyaaltı Belediyesi görevlileri Ayşe Kaya'nın mezarının bulunduğu Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'nın isteğini yerine getirdi. 95 yaşında hayatını kaybeden annesinin mezarını cep telefonunun kamerasından gören Kaya, "Ben seni annem her yerde bulurum. Güzel anam benim. Ramazan'ın mübarek olsun, bayramda yine gelemem yanına. Bırakmam ki ben seni" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Annesine dua eden Kaya, "Covid-19 nedeniyle şehirlerarası seyahat yapmak istemedim. Belediye sayesinde annemi ziyaret etmiş oldum. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında dua etmiş gibi oldum. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Ekipler, Ayşe Kaya'nın mezarının bakımını ve sulama işlemini yaptıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andı

Kısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andı

Kısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andı

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