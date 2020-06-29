Kısıtlamanın ardından İstanbul yeni haftaya hareketli başladı

2 milyonu aşkın üniversiteye girmek için ter döktüğü YKS sınavı 27- 28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 18.30'da sona ererken yeni haftaya İstanbul hareketli başladı.

SOSYAL MESAFE VE MASKEYE KURALINA UYULDU

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Durakta otobüs beklerken çoğu vatandaşın maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 07.35 itibariyle trafiğin yüzde 35 olduğu görüldü.