İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Malatya'da sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Malatya'da sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırması 7 ilde bu akşam sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı kararlar doğrultusunda açıklanan 7 ilden biri olan Malatya'da da şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında araçların geçişlerine izin verilmeye başlanıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle birlikte saat 24.00 itibariyle Malatya-Elazığ, Malatya-Kayseri-Malatya-Adıyaman ve Malatya-Sivas karayollarından gelen araçların şehre girişleri serbest olurken yine aynı şekilde araçların çıkışları başladı.

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi girişinde daha önceden kurulan uygulama noktasında fazla yoğunluk yaşanmıyor. Malatya-Elazığ karayolu üzerinden de araçların geçişleri başlarken, Çiftlik Mahallesi mevkiindeki emniyet uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunanların sağlık görevlileri tarafından ateşleri kontrol ediliyor.

Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT