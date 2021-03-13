Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstanbullular sokağa döküldü: Sahillerde iğne at yere düşmez dedirten görüntüler! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üç aydır devam eden hafta sonu kısıtlamaları, yeni normalleşme süreci ile geride kaldı. Sokağa çıkma yasağının kalktığı ikinci cumartesi gününde İstanbullular kendilerini dışarı, park ve sahillerdeki görüntüler hayrete düşürdü.

1 16 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçildi.