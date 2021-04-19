Kısıtlamaya rağmen zehir ticaretine devam etti: Yakalanmamak için başvurduğu yöntem hayrete düşürdü!

Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden zehir taciri Narkotik timlerince takibe alındı. Kentin farklı noktalarında zehir satan uyuşturucu taciri kısa süreli takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Zehir taciri yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına zulaladığı ortaya çıktı.

Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI