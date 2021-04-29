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  3. Kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin muafiyet belgesi telaşı

Kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin muafiyet belgesi telaşı

Kayserili çiftçiler 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin muafiyet belgesi telaşı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayacak olan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde Kayserili çiftçiler, muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamalarda üretimlerini devam ettirmek isteyen çiftçiler Muafiyet Belgesi almak için Kocasinan Ziraat Odası'na müracaat etti.

17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağında muaf listesinde yer alan kişiler, çalışma izin belgesi ile iş yerine gidebilecek. Tam kapanmada uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma belgesi sayesinde vatandaşlar adli/idari para cezası almayacak.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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