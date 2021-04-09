Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.15 itibariyle yüzde 63 seviyesine ulaştı. Saat 21.00'da başlayacak olan kısıtlamadan saatler önce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı