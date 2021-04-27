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Kısıtlamaya uymayan iş yerleri polis ekiplerinin sıkı denetiminde

Adıyaman'da polis ekipleri kısıtlama saatine uymayan işletmelere sıkı denetim gerçekleşiyor.

Kısıtlamaya uymayan iş yerleri polis ekiplerinin sıkı denetiminde

Tüm Türkiye'de uygulanan ve saat 18.00 itibariyle faaliyetlerine son vermesi gereken işletmelerle ilgili denetimler yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurallara uymayan işletme sahiplerini hem uyarıyor hem de cezai işlem uyguluyor. Alınan kararlara uymayarak faaliyetlerine devam eden işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği ise vurgulandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kısıtlamaya uymayan iş yerleri polis ekiplerinin sıkı denetiminde

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