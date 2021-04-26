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  3. Kısıtlamayı delip kumar oynayanlara ceza yağdı: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza

Kısıtlamayı delip kumar oynayanlara ceza yağdı: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye toplamda 44 bin 180 lira ceza uygulandı.

Kısıtlamayı delip kumar oynayanlara ceza yağdı: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş hanındaki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısıtlama saatinde kıraathaneye baskın yapan ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam da 44 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibine de kumar oynamaya yer temini etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı delip kumar oynayanlara ceza yağdı: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza

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