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  3. Kısıtlamayı fırsat bildiler! Hırsızlar soygundan geri kalmadılar

Kısıtlamayı fırsat bildiler! Hırsızlar soygundan geri kalmadılar

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sırada gece saatlerinde yaşanan olayda hayatını marangozlukla idame ettiren bir vatandaşa ait ticari araç evinin önünden çalındı.

Kısıtlamayı fırsat bildiler! Hırsızlar soygundan geri kalmadılar

Olay, Karabağlar ilçesinin Bozyaka semtinde meydana geldi. 8 Ocak günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 04.00 sıralarında 4 kişi, Süleyman Maşa'nın evinin önünde duran 1997 model 35 AP 9373 plakalı ticari aracı çaldı.

Yaklaşık 30 bin TL değerindeki aracın ekmek teknesi olduğunu söyleyen Maşa, "Sabah namazını kılmak için uyandığımda evin önünde duran aracımın yerinde olmadığını görünce paniğe kapıldım. Hemen polisi arayıp durumu bildirdim. Daha sonra güvenlik kamerasına bakınca alkollü olduğu belli olan 4 kişinin aracımı çalıp götürdüğünü gördüm" dedi.

Geçimini marangozluk yaparak sağladığını ifade eden Maşa, aracını çalan hırsızlara da seslenerek, "O araba benim ekmek teknemdi, belki beni görüp geri getirirler" diyerek hırsızlardan aracını geri getirmelerini istedi.

HIRISIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Süleyman Maşa'ya ait aracı çalan hırsızlar ise güvenlik kameralarına yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 04.00 sıralarında olay yerine gelen 4 kişinin aracın kapısını zorla açmaları ve daha sonra aracı çalıştırıp olay yerinden ayrılmaları kameralar tarafından kaydedildi.

Kısıtlamayı fırsat bildiler! Hırsızlar soygundan geri kalmadılar

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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