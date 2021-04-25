Ordu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdıİntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendiPolis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladıSerinlemek isterken hayatından oldu!Diyarbakır kimsesizlere yuva oldu: Sokakta kalan 144 kişi otellere yerleştirildiOsmaniye'de park halindeki minibüs alevlere teslim olduŞam’da çekirge istilası görenleri tedirgin ettiSamandağ Devlet Hastanesi'nin 29 Ekim’de açılması planlanıyorHatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildiFlash TV açılacak mı? Flash TV ne zaman açılacak?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar büfeyi soyarken polise yakalandı

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar büfeyi soyarken polise yakalandı

Tokat'ta kısıtlamadan faydalanarak büfeden sigara ile para çalan hırsızlar güvenlik kameralarının ardından polise yakalandı.

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar büfeyi soyarken polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak kenarındaki büfelerin kısıtlamadan dolayı kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı. Büfenin kapısının kilidini kırarak açan iki hırsız 256 paket sigara ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. Terminalde devriye görevi yapan polis ekipleri hırsızları şüpheli hareketlerinden fark ederek yakaladı. Yapılan aramada çalınan sigaralar ele geçirilirken çalınan bin liranın bir kısmını harcandığı tespit edildi. R.Y ile B.D isimli iki şahsın il dışından Tokat'a geldikleri, sabıka kayıtları bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan hırsızların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

SOYULDUKLARINI POLİSTEN ÖĞRENDİLER

İşyeri çalışanlarından Hamza Daldal, yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiklerini söyledi. Kısıtlama dolayısı ile büfenin kapalı olduğunu belirten Daldal, "Kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmışlar. Biz de akşam öğrendik olayı. Sağolsun polisler bizim yerimize dikkat etmişler, yakalamışlar" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar büfeyi soyarken polise yakalandı

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar büfeyi soyarken polise yakalandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT