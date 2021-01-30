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Kısıtlamayı hiçe sayan Leman Sam ile Şevval Sam'a cezai işlem uygulandı

Şevval Sam, önceki akşam pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti.

Kısıtlamayı hiçe sayan Leman Sam ile Şevval Sam'a cezai işlem uygulandı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan kapalı olması gereken bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle şaşıp kaldılar.

ANNE-KIZA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kısıtlama kurallarını hiçe sayan anne kız şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını bilemediler. Sam'lara emniyet güçleri tarafından 3 bin 185'er lira para cezası kesildi. Anne-kız muhabirlerin soruları yanıtsız bıraktı.

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Kısıtlamayı hiçe sayan Leman Sam ile Şevval Sam'a cezai işlem uygulandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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