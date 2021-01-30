Kısıtlamayı hiçe sayan Leman Sam ile Şevval Sam'a cezai işlem uygulandı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan kapalı olması gereken bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle şaşıp kaldılar.

ANNE-KIZA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kısıtlama kurallarını hiçe sayan anne kız şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını bilemediler. Sam'lara emniyet güçleri tarafından 3 bin 185'er lira para cezası kesildi. Anne-kız muhabirlerin soruları yanıtsız bıraktı.

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