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  3. Kısıtlamayı hiçe saydı! Polisin ’Dur’ ihtarına uymayınca kaza yaptı

Kısıtlamayı hiçe saydı! Polisin ’Dur’ ihtarına uymayınca kaza yaptı

Antalya'da kısıtlama saatinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kısıtlamayı hiçe saydı! Polisin ’Dur’ ihtarına uymayınca kaza yaptı

Bir ticari araca arkadan çarpıp kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Şüpheliler otomobili bırakıp kaçarken otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay bugün saat 23:00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısıtlama saatinde uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan 07 ACS 384 plakalı otomobil ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Andızlı mezarlığı önünde 07 T 0152 plakalı ticari araca çarpan otomobil ardından kaldırıma çarparak durabildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre otomobilden inen iki şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçıp uzaklaştı. Kiralık olduğu tespit edilen araç içinde A.K. adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Olay yerinde takviye polis ekipleri yönlendirilirken araçta yapılan aramada ise cep telefonu, bir miktar uyuşturucu ile bıçak bulunduğu bildirildi. Polis birinin kimliği belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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