Kısıtlamayı ihlal eden 2 şüphelinin otomobilinde tabanca ve uyuşturucu bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişinin bulunduğu otomobili durduran jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için toplam 6 bin 300 TL idari para cezası kesilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Bilecik'e giden otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzarine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, akşam saatlerinde yol kontrolü yaptıkları sırada söz konusu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan E.G. ve O.F.'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 5.7 gram metamfetamin, hassas terazi, 7.65 mm çapında P114 G19C marka ruhsatsız tabanca, şarjör, 7.65 mm çapında 30 fişek, 2 payp, 10 aliminyum folyo ele geçirildi.

Sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle E.G. ve O.F.'ye toplam 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA