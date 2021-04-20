Cahid isminin anlamı nedir, Cahid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Almanya’da genel seçim heyecanı! Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet olduKayseri çiçek açtı: Rengarenk görsel şölen oluştuAkyurt Belediyesi bu yıl da gıda kolisi dağıtımı yapıyorİbadethanelerde hijyen çalışmaları! Osmangazi’de camiler temizleniyorTUZGEM öğrencilerinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi kişilere yardım desteği!Çağla isminin anlamı nedir, Çağla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bursa’da 8 yıldır bekleyen konutlarda dönüşüm gerçekleşecekBiotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısıKoronayı yenen Muharrem İnce ve eşi hastaneden taburcu oldu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Kısıtlamayı ihlal edenlere polis, "Hakkım helal değil" anonsu yaptı

Kısıtlamayı ihlal edenlere polis, "Hakkım helal değil" anonsu yaptı

Konya'da hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, megafonla yaptığı anonsta hakkını helal etmediğini söyledi

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ve maske kuralına uymadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisi gören 10 kişilik grup yürüyerek ve bisikletlerini alarak parktan uzaklaştı. Parkta 10 kişilik grubun maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini gören polis ise megafon ile gruba seslenerek, "Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır" anonsunu yaptı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin anons yapması ve parktaki grubun olay yerinden kaçması yer alıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT