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Kısıtlamayı yok saydı! Bir de ehliyetsiz araç kullanınca cezadan kaçamadı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını görmezden geldiği yetmiyormuş gibi bir de ehliyetsiz otomobil kullanan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Kısıtlamayı yok saydı! Bir de ehliyetsiz araç kullanınca cezadan kaçamadı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kurtuluş kavşağında polis noktasını görünce 06 CCB 817 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlayan Kemal P., yaklaşık 5 kilometre sonra Altındağ ilçesi Gültepe TOKİ bloklarında yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye, "dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve maskesiz sokağa çıkmak" suçlarından yaklaşık 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kısıtlamayı yok saydı! Bir de ehliyetsiz araç kullanınca cezadan kaçamadı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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