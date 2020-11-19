Kişiye özel ilan skandalı bu kez Marmara Üniversitesi'nde!

İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında gösterilen Marmara Üniversitesi'nin ismi skandala karıştı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü tarafından araştırma görevlisi almak için açılan sınav ilanının ön değerlendirmesine 7 aday katılım gösterdi. Yedi aday içinden kazanan tek kişinin Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı olması, eleştirileri üzerine topladı.

PUAN YÜKSEK AMA ŞARTLAR YETERSİZ

Andı’nın puanı, kendinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük olmasına rağmen, sınava katılmaya hak kazanan tek isim oldu. Puanları daha yüksek olan diğer 2 aday ise “Sınav şartlarını taşımıyor” notu düşülerek elendi.

Konuyla ilgili konuşan FSM Üniversitesi Rektörü M. Fatih Andı, “Biz o ilanın şartlarına ve sonuçlarına bakmadık. Reşit biri gitmiş bir yere başvurmuş” açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ

Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ahmet Fatih Andı'nın ALES puanı 76.9 iken, elenen 2'inci sıradaki adayın 90, yine elenen 3'üncü sıradaki adayın da 89.2 oldu. Andı'nın yabancı dil puanı 92.2 olurken, elenen 2'inci sıradaki adayın 96.2 oldu. Andı, ön değerlendirme notunda 82.6 alırken, elenen aday 92.5 aldı. 3'üncü sıradaki adayın puanı da Andı'dan yüksek oldu.

Rektör oğlu Ahmet Fatih Andı, bir yıl önce de Medeniyet Üniversitesi'nin açtığı sınava girmiş ancak puanları yetersiz olduğu gerekçesiyle giriş sınavında elenmişti. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nin açtığı sınava girdi ve yine kazanamadı.

FSM Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?