Kıskanç koca dehşeti! Eşini ve çocuğunu zehirleyip ormana gömdü

Brezilya’nın Itapema kentinde trajik bir olay yaşandı. Bir kişi karısının kendisini aldattığı gerekçesiyle korkunç bir plan yaptı. Cani koca, karısının yemeğine zehir kattı. Yemeğini yiyen 36 yaşındaki Josieli Lopes zehirlendiğini farketmeden bebeğini emzirince bebek de hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan kişi, ölen karısı ve bebeğini ormana gömdü.

HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYE YALAN SÖYLEDİ

Katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes’i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

'' BEBEĞİ EMZİRECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİM''

Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.