Kıskançlığın bu kadarına pes dedirtti: Erkek arkadaşının testislerini ısırıp kopardı!

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Cordelia Farrell, diğer kadınlarla samimi olduğu için kıskandığı 36 yaşındaki erkek arkadaşı Wayne Coventry ile tartıştıktan sonra testilerini dişleri ile ısırıp kopardı.

"BIÇAĞI GERİ ÇIKARIRKEN GÜLÜYORDU"

Birkaç hafta sonra Cordelia adındaki kadın, konuşmak için erkek arkadaşının kardeşinin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Cordelia, kardeşi ve diğer arkadaşlarının gözü önünde Wayne'yi defalarca bıçaklayıp öldürdü. 2019 ekim ayında meydana gelen olay sonrası kaçan Cordelia, birkaç gün sonra polise teslim oldu. Olay tarihinden itibaren tutuklu yargılanan Cordelia'ya mahkeme10 yıl hapis cezası verdi.

Görgü tanıklarından biri, "erkek arkadaşına son bıçak darbesini sapladıktan sonra bıçağı geri çıkarırken Cordelia'nın güldüğünü" ifade etti. Mahkeme Cordelia'ya cinayetten on yıl, erkek arkadaşına saldırıp testislerinden yaraladığı için ise 18 ay hapis cezası kararı verdi, daha sonra suçlu şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.