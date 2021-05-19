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  3. Kıskançlık cinayeti! Eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı 7 yerinden bıçakladı

Kıskançlık cinayeti! Eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı 7 yerinden bıçakladı

Nevşehir'de meydana gelen olayda Hacı T. isimli şahıs, eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim A.'yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kıskançlık cinayeti! Eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı 7 yerinden bıçakladı

Nevşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Hacı T. isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 26 yaşındaki İbrahim A.’yı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hacı T. cinayet sonrası emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

BOĞAZINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Gece saatlerinde yaşanan olay Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde meydana geldi. Eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim A. ile tartışmaya başlayan öfkeli adam dehşet saçtı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Hacı T. yanındaki bıçakla İbrahim A.'yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. İbrahim A. kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kıskançlık cinayeti! Eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı 7 yerinden bıçakladı

KATİL ZANLISI OLAY SONRASINDA TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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