Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip, yakalandı (2)

'CİNAYETİ İŞLEYECEK GÜCÜM YOK" DEDİ, TUTUKLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) iddiaya göre kıskançlık yüzünden pompalı tüfek ile vurarak öldürüp kaçan ve ardından kısa süre içinde Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalanan rahip Hasan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan Hasan Y.'nin, diyabet ve kalp rahatsızlığı olduğunu ileri sürüp, zaman zaman bayıldığı ve hatırlamadığını, ayrıca cinayeti işleyecek gücü olmadığını bu yüzden de kaçamayacağını belirterek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Hasan Y., "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA