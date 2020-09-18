Kıskançlık krizi az daha genç kadının hayatına mâl oluyordu!
Esenyurt'ta kıskançlık krizi geçiren bir kişi sevgilisinin başına silah dayayıp öldürmekle tehdit etti. Olay yerinden geçerken vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adamı gören yunus ekipleri duruma hemen müdahale ederek adamı yakaladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu üzerinde yaşanan olayda kıskançlık meselesi yüzünden sevgilisi ile arabada tartışan Y.B isimli bir kişi, yanındaki silahı çıkartıp kadının kafasına tutarak onu öldürmek istedi. Bu sırada devriye görevini gerçekleştiren yunus motosikletli polisler ise olayı görüp müdahale etti. Polisleri karşısında gören Y.B şok olarak silahını indirip polislere teslim oldu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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