Kıskançlık krizi az daha genç kadının hayatına mâl oluyordu!

Esenyurt'ta kıskançlık krizi geçiren bir kişi sevgilisinin başına silah dayayıp öldürmekle tehdit etti. Olay yerinden geçerken vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adamı gören yunus ekipleri duruma hemen müdahale ederek adamı yakaladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.