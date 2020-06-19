Kıskançlık tartışmasında sevgilisini pompalı tüfekle yaraladı!
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir adam sabaha kadar birlikte eğlendiği kadını kıskançlıktan dolayı çıkan tartışmada otomobilden attı. Yol ortasında yaralı halde bulunan kadın, tedaviye alınırken, polis kaçan erkek arkadaşı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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19 Haziran 2020 Cuma 12:03
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