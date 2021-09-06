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  3. Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü, vatandaş işe ya da okula giderken önlem almak için hava durumunu merak etmeye başladı. Peki hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Pazartesi? İşte meteoroloji verileri...

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yurt genelinde bir anda tepetaklak oldu. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlar hava durumunu merak etmeye başladı. Peki hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Pazartesi? İşte il il bugünün meteoroloji verileri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 6 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, , kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kışlıkları dolaplardan çıkarın, hava sıcaklıkları iyice düştü! 6 Ağustos 2021 Pazartesi?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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