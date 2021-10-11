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  3. Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur'un Mehtap'ı, kan donduran açıklamalarda bulundu. Taşkıran, kendi öz babasının kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabında bir süredir kızı için dua istiyor. Kızına ne olduğunu tam olarak açıklamayan Taşkıran sessizliğini bozdu. Geçen hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kısmetse Olur'un fenomen ismi, kızına daha önce öz dedesinin tacizde bulunduğunu da açıkladı.

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

ÖZ BABASINI MAHKEMEYE VERDİ

Mehtap Taşkıran, kendi öz babasının torununa taciz ettiğini, genç kızın dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Öte yandan kızının geçtiğimiz günlerde otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve günlerdir komada yaşam mücadelesi de verdiğini belirten genç kadın, kızı için takipçilerinden dua istedi. Öz babasını mahkemeye verdiğini de söyleyen Taşkıran, mahkeme sürecinin halen daha devam ettiğini açıkladı.

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı!

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