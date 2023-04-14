Kısmetse Olur Oğulcan sevgilisi Cansel için öyle bir şey yaptı ki! Görenler 'sakalından utan' dedi: Aşkı için sosyal medyanın diline düştü!

Uzun aradan sonra tekrar izleyici karşısına geçen Kısmetse Olur'da çiftler dikkat çekemeye başlarken Oğulcan ve Cansel ikilisinin tişörtleri yarışmaya damga vurdu. Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan gidiği Ken-Barbie tişörtüyle çok konuşuldu.

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Kısmetse Olur Oğulcan sevgilisi Cansel için öyle bir şey yaptı ki! Görenler 'sakalından utan' dedi: Aşkı için sosyal medyanın diline düştü!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının popüler isimlerinden olan Cansel ve Oğulcan'ın yeni bölümde giydikleri tişörtler sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Barbie bebeklerine düşkünlüğüyle bilinen Cansel bu defa Oğulcan'ı da dahil etti. Oğulcan'ın Ken-Barbie tişörtü giymesiyle adeta dalga geçildi.

Oğulcan ve Cansel çiftinin evlenmesi herkes tarafından beklenirken popüler hale gelen ikilinin sevenleri günden güne çoğalıyor. Oğulcan'ın hanımcı olmasıyla alakalı olarak sık sık gündeme gelen damat adayı bu defa giydiği tişört ile adından bahsettirdi. Sempatik tavırlar sergileyen Oğulcan sevgilisi Cansel için Ken tişörtü giydi.

Kısmetse olur cansel oğulcan

Kara saç, kara sakalla o tişörtü giyen Oğulcan'ın Cansel'i kırmayıp Ken tişörtünü giymesi bir kesimin gönlünü fethederken bazıları ise konuyla alay geçti. Hiç utanmadın mı, sana yakışıyor mu? yorumları alan Oğulcan, utanmadım birader mutlu ettim yorumunda bulundu.

Kısmetse Olur oğulcan

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