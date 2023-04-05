Kısmetse Olur'da Öykü Serter'den sinirleri hoplatan hareket! O yarışmacıyı düşman belledi: Sevgilisiyle arasını bozamayınca bakın ne yaptı!

Dün akşam Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yayınlanan eleme bölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programın sunucusu Öykü Serter'in, daha önce bazı gelin adaylarına uyguladığı mobbing uyarılarının ardından Tuğçe Aleyna'ya karşı gösterdiği kötü davranışlar ve onu stüdyodan kovması, büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, sunucunun tutumunu sert bir şekilde eleştirirken, program yapımcılarından da konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini belirtiyorlar.

ÖYKÜ SERTER'DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET





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Kısmetse Olur programında kaos, entrika, tartışma, kavga ve aşk dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Ancak bu anların çoğu, sunucu Öykü Serter tarafından tarafsız olunması beklenen bir pozisyonun korunamamasından kaynaklanıyor.

O YARIŞMACIYA TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ





Daha önce bazı kadın yarışmacılara mobbing uyguladığı gerekçesiyle yapımcılar tarafından uyarılan Serter'in, özellikle Tuğçe Aleyna isimli yarışmacıya karşı tutumu, izleyicilerin büyük tepkisini çekmişti.

Dün akşam yayınlanan eleme bölümünde erkeklerin açık favori oylaması tekrarlandı ve Oğulcan, Sıla'yı koruma altına almak istediğini açıkladı.