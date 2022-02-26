Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin"
Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aycan Varış, arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Sema Bayraktar'ın açıklamaları olay yarattı.