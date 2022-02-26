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  3. Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin"

Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aycan Varış, arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Sema Bayraktar'ın açıklamaları olay yarattı.

Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin" 1113

Yayınlandığı dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur yarışmasında yaşadığı aşkla tanınan Aycan Varış'ın son günlerde gündeme geldiği konu sevenlerine şaşkınlık yarattı.