Kısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin" Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aycan Varış, arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Sema Bayraktar'ın açıklamaları olay yarattı.

1 13 Yayınlandığı dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur yarışmasında yaşadığı aşkla tanınan Aycan Varış'ın son günlerde gündeme geldiği konu sevenlerine şaşkınlık yarattı.