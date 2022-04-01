Kısmetse Olur'un sunucusu Seda Akgül'ün son halini gören gözlerine inanamadı! Neredeyse 20 yaş gençleşti! Estetik mi Photoshop mu? "Doktorum sağ olsun" Bir süredir ekranlardan uzak kalan sunucu Seda Akgül son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun estetik mi yoksa Photosop mu yaptığını anlamayan takipçileri "Survivor Sude sandım" yorumlarında bulundu.

1 10 Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor.