Kısmi Kapanma kafaları karıştırmıştı: İçişleri Bakanklığından merak edilen sorulara yanıt! İşte 9 soruda yeni tedbirlerin detayları Koronavirüs salgınında pozitif vaka sayılarındaki yükseliş ve Ramazan ayında yaşanabilecek bulaş riski göz önünde bulundurularak 'Kısmı Kapanma' kararı alındı. Vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden olan tüm detaylar, İçişleri Bakanlığı yetkililerince açığa kavuşturuldu. İşte 9 soruda kısmi kapanma detayları...

1 12 Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısmi kapanma kararları, vatandaşlar tarafından net anlaşılamayarak soru işaretlerine sebep oldu.