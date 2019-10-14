Kısmi zamanlı çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler belirlendi

Adıyaman Üniversitesinde kısmi zamanlı çalışacak ve üniversiteden yemek bursu alacak öğrenciler düzenlen kura çekimi ile belirlendi.

Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aykut Dündar, ilgili idari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu.

Yemek bursu için başvurusu uygun bulunan 4 bin 1 öğrenci arasından 220 öğrenci, kısmi zamanlı çalışmak için başvurusu uygun bulunan bin 937 öğrenci arasından da 200 öğrenci kura ile belirlendi.

Şeffaflık açısından öğrencilerin önünde gerçekleştirilen kura çekimlerine zaman zaman öğrenciler de dahil oldu.

Kura çekiminin ardından yemek bursu kazanan ve kısmi zamanlı çalışacak olan 420 isim belirlendi. Kura çekiminin ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, "Bu yıl da dar gelirli öğrencilerimiz için bir nebze olsun katkıda bulunabilmek adına yemek bursu vermeye ve ücret mükabili kısmi zamanlı çalışma imkanı sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışmasındaki amacımız hem sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olmak hem de bu çalışmalarının karşılığında kendi el emeklerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu bir nevi burstur aslında. Her iki bursumuza da belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilerimiz başvurabiliyordu. Başvuran sayısı kontenjandan fazla olunca kura çekimi yaptık. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kura ile gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin belirlendiğini biliyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA