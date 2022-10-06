Kıspet Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kıspet Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Kıspet Dikim Elemanı ne iş yapar, Kıspet Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kıspet Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kıspet Dikim Elemanı Tanımı;

__

Kıspet Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kıspet Dikim Elemanı Maaşları

Kıspet Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kıspet Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kıspet Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.68

Meslek Adı :

Kıspet Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kıspet dikimi tekniğine uygun kalıp hazırlayabilen, uygun deri seçimini, dikimini ve süslemelerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kıspet Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kıspet kesim işlemleri ile ilgili, deriyi kesime hazırlama, kalıbı deriye yerleştirme, kıspet kesim işlemlerini yapmak,

b) Kıspet dikim planı hazırlama işlemlerini yapmak,

c) Kıspet ayakçılık ve dikim işlemlerini yapmak,

d) Makine dikişi ile süsleme işlemlerini yapmak,

e) Elde süsleme işlemlerini yapmak,

f) Kıspetin son ütüleme işlemlerini yapmak,

g) Kıspetin son kontrol işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?