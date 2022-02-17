Kispet ne demek, TDK'ya göre Kispet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kispet ne demek? Kispet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kispet kelimesi. Peki kispet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kispet nedir, kispet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİSPET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kispet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kispet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kispet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon



KİSPET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kispet çıkarılması

