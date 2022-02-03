Kıstak ne demek, TDK'ya göre Kıstak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıstak ne demek? Kıstak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıstak kelimesi. Peki kıstak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıstak nedir, kıstak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KISTAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıstak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kıstak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil (I)

