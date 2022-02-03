Regaib kandili mesajları 2022 | En güzel, dualı, hadisli, resimli Regaip Kandili mesajları 2022Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Umar ne demek, TDK'ya göre Umar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş – Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor– Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Roger Federer ve Rafael Nadal aynı takımda! Laver Cup'ta takım arkadaşı olacak!Spor Toto Süper Lig: İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Yukatel Kayserispor– Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kıstak ne demek, TDK'ya göre Kıstak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kıstak ne demek, TDK'ya göre Kıstak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kıstak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kıstak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıstak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kıstak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kıstak ne demek, TDK'ya göre Kıstak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıstak ne demek? Kıstak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıstak kelimesi. Peki kıstak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıstak nedir, kıstak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KISTAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıstak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kıstak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil (I)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT