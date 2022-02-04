Kisve ne demek, TDK'ya göre Kisve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBenmari ne demek, TDK'ya göre Benmari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMeteoroloji uyardı: Ülke geneli parçalı çok bulutlu | O illerde buzlanma ve don görülecek! İşte 4 Şubat 2022 Cuma hava durumuKöçeklik ne demek, TDK'ya göre Köçeklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMüstacel ne demek, TDK'ya göre Müstacel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Psikanaliz ne demek, TDK'ya göre Psikanaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Otomotiv Montaj Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kisve ne demek, TDK'ya göre Kisve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kisve ne demek, TDK'ya göre Kisve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kisve kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kisve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kisve nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kisve kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kisve ne demek, TDK'ya göre Kisve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kisve ne demek? Kisve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kisve kelimesi. Peki kisve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kisve nedir, kisve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KİSVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kisve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kisve kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kisve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kılık kıyafet
- Hacıların Kâbe'de giydikleri beyaz üstlük

KİSVE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lakin bir türlü ahaliye mahsus kisveyi üzerinden atamamış.

KİSVE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ... kisvesi altında
- kisveye bürünmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT