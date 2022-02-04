Kisve ne demek, TDK'ya göre Kisve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kisve ne demek? Kisve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kisve kelimesi. Peki kisve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kisve nedir, kisve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİSVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kisve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kisve kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kisve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kılık kıyafet

- Hacıların Kâbe'de giydikleri beyaz üstlük



KİSVE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lakin bir türlü ahaliye mahsus kisveyi üzerinden atamamış.



KİSVE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ... kisvesi altında

- kisveye bürünmek

