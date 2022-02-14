Kıta Sahanlığı ne demek, TDK'ya göre Kıta Sahanlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıta sahanlığı ne demek? Kıta sahanlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıta sahanlığı kelimesi. Peki kıta sahanlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıta sahanlığı nedir, kıta sahanlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KITA SAHANLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıta sahanlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kıta sahanlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaları çevreleyen ve kara sayılan 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri

- Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 metre derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütünü

